Гвардьолу могут наказать за поддержку Бернарду Силвы, обвиняемого в расизме по отношению к Менди

Футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолу за поддержку полузащитника команды Бернарду Силвы, сообщает AS. Силва написал сообщение, в котором сравнил Менди с чернокожим маскотом сладостей «Конгитос», популярных в Испании и Португалии, что было расценено как проявление расизма.

-Эта картинка не о цвете кожи. Он взял фотографию юного Бенжамена и провел параллель с персонажем мультфильма из-за схожести картинок , — cказал Гвардьола в защиту своего хавбека и за это может быть подвергнут санкциям.

Силва уже отправил в FA письмо с извинениями, а также обращение Менди, который подчеркнул, что не держит обиды. Однако над ним все равно висит угроза дисквалификации.

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