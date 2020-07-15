Гвардьоле выделят 150 миллионов фунтов на трансферы этим летом

Руководство «Манчестер Сити» выделит 150 миллионов фунтов на трансферы клуба в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

По информации источника, целью главного тренера команды, Хосепа Гвардьолы, является покупка защитника «Баварии» Давида Алабы. Сообщается, что, помимо Алабы «горожане» интересуются защитником «Наполи» Калиду Кулибали, полузащитником «Валенсии» Ферраном Торресом и форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом. Также, клуб намерен продлить контракты c лидерами команды — Кевином Де Брейне и Рахимом Стерлингом.

Ранее «Манчестер Сити» избежал двухлетней дисквалификации в еврокубках благодаря решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Изначально клуб должен был пропустить два розыгрыша еврокубков подряд и выплатить штраф в размере 30 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей, однако CAS частично удовлетворил апелляцию «горожан», отменив дисквалификацию и сократив штраф до 10 миллионов евро.