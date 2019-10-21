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Гвардьоле хотят предложить должность главы Каталонии

17:22

Политики Каталонии, выступающие за независимость региона, хотят предложить главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардьоле принять участие в выборах главы каталонского правительства, утверждает Confidencial.

Лидер Каталонской европейской демократической партии Артур Мас выступает за кандидатуру Гвардьолы.

При этом сам специалист готов принять предложение по окончании нынешнего сезона в Англии.

Ранее уроженец Каталонии Гвардьола поддержал проведение референдума о независимости региона, а на днях высказался против слишком сурового, по его мнению, наказания для лидеров протестов за отделение от Испании.

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