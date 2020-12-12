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Гвардьола заявил, что собирается наказать «Манчестер Юнайтед»

10:16
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился ожиданиями от матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

— Конечно, будет тяжело, как и против любого большого клуба, — приводит Manchester Evening News слова Гвардьолы. — Мы постараемся контролировать ход игры настолько, насколько сможем, и, конечно же, попробуем наказать «Манчестер Юнайтед». Понятно, что мы приедем на «Олд Траффорд» за победой, как и всегда. У нас высококачественный состав, этого нельзя отрицать.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 20.30 (мск).

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