Гвардьола заявил, что собирается наказать «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился ожиданиями от матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
— Конечно, будет тяжело, как и против любого большого клуба, — приводит Manchester Evening News слова Гвардьолы. — Мы постараемся контролировать ход игры настолько, насколько сможем, и, конечно же, попробуем наказать «Манчестер Юнайтед». Понятно, что мы приедем на «Олд Траффорд» за победой, как и всегда. У нас высококачественный состав, этого нельзя отрицать.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 20.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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