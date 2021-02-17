Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гвардьола заявил, что пауза на матчи сборных может повлиять на распространение коронавируса

09:15
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола выразил обеспокоенность в связи с тем, что пауза на матчи сборных может повлиять на распространение коронавируса.

«Единственный вариант защититься от вируса — оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию, обходиться без путешествий. Игроки поедут в сборные в конце марта, мы не сможем контролировать ситуацию, а это может ухудшить ситуацию. Я бы хотел верить, что все будет в порядке, но по миру прошло уже две или три волны вируса. Думаю, и АПЛ, и все остальные лиги должны задуматься о ситуации», — цитирует Goal Гвардьолу.

Футболисты «Манчестер Сити» уйдут на перерыв, связанный с матчами сборных 20 марта, после матча 1/4 финала Кубка Англии против «Эвертона».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/man-city-boss-guardiola-worried-international-break-will/yx35dhedfsfy11l9jwxt57od0

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир