Гвардьола заявил, что пауза на матчи сборных может повлиять на распространение коронавируса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола выразил обеспокоенность в связи с тем, что пауза на матчи сборных может повлиять на распространение коронавируса.

«Единственный вариант защититься от вируса — оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию, обходиться без путешествий. Игроки поедут в сборные в конце марта, мы не сможем контролировать ситуацию, а это может ухудшить ситуацию. Я бы хотел верить, что все будет в порядке, но по миру прошло уже две или три волны вируса. Думаю, и АПЛ, и все остальные лиги должны задуматься о ситуации», — цитирует Goal Гвардьолу.

Футболисты «Манчестер Сити» уйдут на перерыв, связанный с матчами сборных 20 марта, после матча 1/4 финала Кубка Англии против «Эвертона».