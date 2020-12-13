Гвардьола заявил, что ему не хватило Агуэро для победы над «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что ему не хватило нападающего Серхио Агуэро для победы над «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 12-го тура АПЛ.

— Нам не хватило Агуэро, — приводит Goal слова Гвардьолы. — Нам не хватало его и раньше, пока он был травмирован. Он пропустил встречу с «МЮ» из-за недомогания. Агуэро — лучший нападающий в истории «Манчестер Сити». Нам придется поиграть без него некоторое время, но скоро он вернется.

В сезоне-2020/21 Агуэро провел 5 матчей за «Манчестер Сити» и забил 2 гола.