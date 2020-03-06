Гвардьола заявил, что Де Брейне может успеть восстановиться к дерби с «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил на пресс-конференции перед матчем 29-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед», что полузащитник его команды Кевин Де Брейне может успеть восстановиться от травмы плеча и принять участие в дерби.

— Де Брейне чувствует себя лучше, — цитирует пресс-служба «Манчестер Сити» Гвардьолу. — Кевин уже тренируется, завтра его состояние должно улучшиться вновь. Сыграет ли он в воскресенье? Посмотрим, но шансы есть.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 8 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.