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Гвардьола высоко оценил качества Зинченко

23:17
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола высоко оценил игру и человеческие качества Александра Зинченко. Бывший игрок «Уфы» в нынешнем сезоне провел только три матча за английскую команду во всех турнирах.

— Зинченко может сыграть десятку, но мы используем его слева в защите, — сказал Гвардьола в интервью клубному YouTube-канале. — Он очень качественный игрок и очень веселый парень. У него большое сердце.

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