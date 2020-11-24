Гвардьола высоко оценил качества Зинченко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола высоко оценил игру и человеческие качества Александра Зинченко. Бывший игрок «Уфы» в нынешнем сезоне провел только три матча за английскую команду во всех турнирах.

— Зинченко может сыграть десятку, но мы используем его слева в защите, — сказал Гвардьола в интервью клубному YouTube-канале. — Он очень качественный игрок и очень веселый парень. У него большое сердце.