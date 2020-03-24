Гвардьола выделил миллион евро на борьбу с коронавирусом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола пожертвовал миллион евро на помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает Evening Standard.

Сообщается, что специалист направил средства в медицинский колледж Барселоны, который собирает деньги для закупки санитарного материала, необходимого во время пандемии COVID-19. Все закупленные вещи будут направлены в клиник на территории Каталонии. До взноса Гвардьолы было собрано 33 тысячи евро.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 407 485 человек. Умерших — 18 227, выздоровевших — 104 234. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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