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Гвардьола улетел из Испании в Англию

17:54
Хосеп Гвардьола. Фото AFP
Хосеп Гвардьола. Фото AFP
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола возвращается из Испании в Англии. Сегодня он вылетел рейсом из Каталонии, сообщает Marca.

Испанский тренер отправился в Барселону, где встретился с друзьями и родными, а также, предположительно, должен был провести переговоры с нападающим «Барсы» Лионелем Месси.

После возвращения в Великобританию 49-летний специалист должен будет провести две недели в самоизоляции и не сможет присутствовать на тренировках «горожан».

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