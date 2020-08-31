Гвардьола улетел из Испании в Англию

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола возвращается из Испании в Англии. Сегодня он вылетел рейсом из Каталонии, сообщает Marca.

Испанский тренер отправился в Барселону, где встретился с друзьями и родными, а также, предположительно, должен был провести переговоры с нападающим «Барсы» Лионелем Месси.

После возвращения в Великобританию 49-летний специалист должен будет провести две недели в самоизоляции и не сможет присутствовать на тренировках «горожан».