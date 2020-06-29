Гвардьола считает, что победа в Кубке Англии станет стимулом для «Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола считает, что победа в Кубке Англии станет отличным стимулом для его команды в Лиге чемпионов. Горожане встретятся с «Реалом» в рамках 1/8 финала.

— Нам предстоит встреча с «Арсеналом» в полуфинале Кубка Англии. У нас есть шанс выйти в финал турнира , — приводит слова Гвардиолы Sky Sports. — Кубок Англии — невероятный трофей, который даст нам дополнительный бонус. У нас был разговор после произошедшего в Премьер-лиге, нам нужны еще две победы, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Мы можем выиграть еще два турнира. Было бы здорово приехать на ответный матч с «Реалом» в отличной форме. Победа в Кубке Англии будет лучшей подготовкой к этой битве.