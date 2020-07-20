Гвардьола считает, что «Манчестер Сити» может выиграть один титул в сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в полуфинале Кубка Англии. «Горожане» в этом сезоне не выиграли ни одного трофея, но продолжают участие в розыгрыше Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала они обыграли на выезде «Реал» (2:1).

«Я не думаю о следующем сезоне, — цитирует испанского специалиста официальный сайт клуба. — У нас была возможность выиграть два титула в этом сезоне, одну упустили. Но «Манчестер Сити» еще может выиграть один титул. Когда закончим сезон, тогда будем думать о том, что нам нужно».

Ответный матч с «Реалом» состоится 7 августа.