Гвардьола считает, что Артета сменит его на посту главного тренера «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что его помощник Микель Артета возглавит клуб после его ухода.

- Почти уверен, что он примет команду после меня. И его будет ждать успех, — цитирует Гвардьолу BBC. - Рано или поздно это произойдет. Он еще молодой тренер, но у него уже есть опыт с большими футболистами и ведущими клубами.

Главное, что это прекрасный человек. Микель уже отличный тренер, его ждет грандиозный успех в будущем.

37-летний Микель Артета вошел в тренерский штаб «Манчестер Сити» после окончания футбольной карьеры в 2016 году.

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