Гвардьола рассказал о продолжении работы в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола перед 23-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» поделился ожиданиями от игры и прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба. Игра пройдет 18 января, начало — в 18.00 (мск).

«Уже столько раз говорил, что я останусь в «Манчестер Сити», если меня не уволят, — приводит слова Гвардьолы Goal. — Планирую остаться в этой команде на следующий сезон. Мне нравится работать здесь, но даже если не выйдем в Лигу чемпионов, то я не уйду. У каждого бывают взлеты и падения, невозможно постоянно побеждать».

«Манчестер Сити» с 47 очками располагается на второй строчке турнирной таблице АПЛ.