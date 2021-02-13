Гвардьола рассказал о хороших отношениях с Моуринью

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал о своих отношениях с наставником «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в преддверии матча против «шпор» в рамках 24-го тура чемпионата Англии.

«Я предпочитаю не находиться в центре внимания. Мне нравится делать свою работу, тренировать без каких-либо пресс-конференций. Игра говорит сама за себя, но нам тоже нужно говорить ради бизнеса, развлечения. Я здесь не для того, чтобы плохо говорить о других тренерах. Может, кто-то ждет соперничества, но я спокоен и предпочитаю в это не вмешиваться. У нас с Жозе хорошие отношения. Мы можем в чем-то не согласиться, но это не такая большая проблема», — цитирует Goal Гвардьолу.

Матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, 13 февраля. Начало — в 20.30 (мск).