Гвардьола рассказал о хороших отношениях с Моуринью
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал о своих отношениях с наставником «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в преддверии матча против «шпор» в рамках 24-го тура чемпионата Англии.
«Я предпочитаю не находиться в центре внимания. Мне нравится делать свою работу, тренировать без каких-либо пресс-конференций. Игра говорит сама за себя, но нам тоже нужно говорить ради бизнеса, развлечения. Я здесь не для того, чтобы плохо говорить о других тренерах. Может, кто-то ждет соперничества, но я спокоен и предпочитаю в это не вмешиваться. У нас с Жозе хорошие отношения. Мы можем в чем-то не согласиться, но это не такая большая проблема», — цитирует Goal Гвардьолу.
Матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, 13 февраля. Начало — в 20.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/guardiola-reveals-good-relationship-with-mourinho-despite/11uzytmmtkps51mpzxbl97yz49
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