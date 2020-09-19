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Гвардьола рассказал, когда Агуэро сможет вернуться на поле

10:26
Серхио Агуэро. Фото AFP
Серхио Агуэро. Фото AFP
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, когда нападающий команды Серхио Агуэро вернется на поле. В начале сентября 32-летний аргентинец приступил к тренировкам после операции на колене.

— Конечно, мы понимали, что у него тяжелая травма, — приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Гвардьолы. — Серхио работает над восстановлением, думаю, через один или два месяца он будет готов. Агуэро должен набрать форму. Серхио много пропустил, а он не из тех, кто быстро восстанавливает кондиции.

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