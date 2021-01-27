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Гвардьола рассказал, как удалось разгромить «Вест Бромвич»

03:42
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Вест Бромвичем» в 20-м туре чемпионата Англии (5:0) отметил, что в игре его команды все футболисты участвуют в обороне и атаке.

— Это была хорошая игра, хороший результат, — цитирует BBC Гвардьолу. — Мы старались привести игроков в лучшую форму, быть достаточно сконцентрированными, чтобы делать то, что должны, и уважать соперника. В нашей игре все участвуют в атаке и обороне, создают моменты и пытаются забить голы — это не имеет значения, важно создавать моменты. Впереди один-два дня выходных и подготовка к игре с «Шеффилдом».

Вест Бромвич Альбион — Манчестер Сити

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