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Гвардьола рассказал, чего хочет от Менди

16 августа 2019, 17:24
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал об ожиданиях от левого защитника Бенжамена Менди, который часто травмируется.

— Чего я хочу от Менди, так это того, чтобы он был в форме, — приводятся слова испанского специалиста в Twitter Footballogue. — Был доступным для тренировок каждую неделю. Он практически потерял два года, ему приходится играть. Первая цель — быть в форме, а не играть.

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