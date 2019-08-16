Гвардьола рассказал, чего хочет от Менди

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал об ожиданиях от левого защитника Бенжамена Менди, который часто травмируется.

— Чего я хочу от Менди, так это того, чтобы он был в форме, — приводятся слова испанского специалиста в Twitter Footballogue. — Был доступным для тренировок каждую неделю. Он практически потерял два года, ему приходится играть. Первая цель — быть в форме, а не играть.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр