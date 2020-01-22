Гвардьола рад возвращению после травмы защитника Ляпорта

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал возвращение в строй защитника «горожан» Эмерика Ляпорта.

Во вторник 25-летний француз вышел в стартовом составе своей команды на матч 24-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (1:0), этот матч стал для него первым за 4 месяца — все это время Ляпорт восстанавливался от травмы мениска.

— Нам его не хватало, рад, что он провел так много времени на поле (француз отыграл 77 минут), это хорошее начало для возвращения из лазарета, — приводит слова Гвардьолы L'Equipe. — Уверен, что Эмерик будет нам очень помогать до самого конца сезона. Ляпорт — лучший левоногий центральный защитник, он очень важен для тактических построений «Ман Сити». Это талантливый и сильный характером футболист.