Гвардьола прокомментировал слухи об уходе Артеты из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после разгрома «Арсенала» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии прокомментировал слухи об уходе Микеля Артеты из его тренерского штаба.

— Что будет, то будет, — приводит слова Гвардьолы Goal. — Думаю, что Артета — член нашей команды, поэтому я не знаю, что произойдет дальше. В конце концов, это его личное дело, если он хочет получить работу, то мы открыты для обсуждения. Мне не хочется делать ему некомфортно.

Ранее в прессе появились слухи, что Артета может стать главным тренером «Эвертона».

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