Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гвардьола прокомментировал слухи об уходе Артеты из «Манчестер Сити»

22:10
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после разгрома «Арсенала» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии прокомментировал слухи об уходе Микеля Артеты из его тренерского штаба.

— Что будет, то будет, — приводит слова Гвардьолы Goal. — Думаю, что Артета — член нашей команды, поэтому я не знаю, что произойдет дальше. В конце концов, это его личное дело, если он хочет получить работу, то мы открыты для обсуждения. Мне не хочется делать ему некомфортно.

Ранее в прессе появились слухи, что Артета может стать главным тренером «Эвертона».

Чемпионат Англии по футболу: новости и статьи, календарь и результаты игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Арсенал — Манчестер Сити

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир