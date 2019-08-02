Гвардьола признался, что Сане не говорил с ним на тему ухода из "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола перед матчем за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" прокомментировал слухи вокруг будущего нападающего Лероя Сане. Игра состоится 4 августа на стадионе "Уэмбли".

Ранее сообщалось, что Сане может перейти в "Баварию".

"Я много раз отвечал на этот вопрос. Знаю, что слухи существуют. Много раз говорил, что невозможно убедить игрока остаться, когда он хочет уйти, но Лерой ничего мне об этом не говорил. Сане является футболистом "Ман Сити", мы хотим, чтобы он остался", – приводит слова Гвардьолы пресс-служба "Ман Сити".

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