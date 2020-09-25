Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола пожаловался на нехватку футболистов в команде.

— В нынешней ситуации нам нужны игроки из академии, — приводит Goal.com слова Гвардьолы. — У нас всего 13 человек в составе. Учитывая наши проблемы, эти игроки останутся с нами. Я поздравляю академию. В матче с «Борнмутом» у нас сыграли Фил Фоден, Лиам Делап, Эрик Гарсия, еще у нас есть Коул Палмер, который может стать исключительным футболистом. Это большой успех для людей в клубе, работающих в академии. Джейсон Уилкокс — глава академии, благодаря нему у нас есть все эти игроки. Именно поэтому он руководит этим направлением.

В четверг «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» (2:1) благодаря голам Фила Фодена и Лиама Делапа.