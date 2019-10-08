Гвардьола поругался с Давидом Сильвой после поражения от «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола крайне недоволен игрой полузащитника Давида Сильвы, сообщает Daily Mail. Конфликт случился в раздевалке после матча 8-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (0:2).

— Давид, ты не дал команде достаточно движения. Где были твои ноги? — обратился тренер к 33-летнему хавбеку.

Аналитики также выяснили, что беговая активность Сильвы снижается, начиная с конца сезона-2017/18.

«Манчестер Сити» с 16 очками после 8 туров чемпионата Англии занимает второе место, но уже на 8 баллов отстает от «Ливерпуля».