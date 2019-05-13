Гвардьола пообещал, что в следующем сезоне "Манчестер Сити" будет еще сильнее

Главный тренер "Манчестер Сити"​ Хосеп Гвардьола​ поделился мнением о следующем сезоне английской премьер-лиги.

– Нужно хорошо подготовиться и принять правильные решения перед следующим сезоном, – приводит слова Гвардьолы Hayters TV. – Нам нужно вернуться еще сильнее, потому что "Ливерпуль", думаю, останется в борьбе, другие тоже станут лучше.

"Манчестер Юнайтед" должен вернуться, "Челси" после года с Маурицио Сарри станет сильнее, "Тоттенхэм"​ – вы уже видели, в финале Лиги чемпионов, "Арсенал" может сделать то, что должен сделать, и будет в борьбе.

Но мы принимаем этот вызов. Я обещаю: мы вернемся. И у меня есть ощущение, что мы будем сильнее в следующем сезоне.

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