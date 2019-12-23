Гвардьола поддержит игроков, если они покинут поле из-за проявлений расизма

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, что поддержит футболистов команды, если они решат покинуть поле из-за проявлений расизма.

— Я поддерживаю игроков и поддержу эту инициативу, — цитирует The Telegraph Гвардьолу. — С тем, что происходит, необходимо бороться изо дня в день. Речь идет не об одном клубе, одном человеке или одной конкретной ситуации. Я много раз говорил, что в футбольном мире это чаще попадает в поле зрения.

Это битва, в которой мы должны ежедневно сражаться, особенно в школах и семьях. Мы должны попытаться создать лучшее общество для будущих поколений.

Не думаю, что расизм будет полностью уничтожен. Мы должны бороться, но потребуется много времени, чтобы искоренить это. Данная проблема существует десятилетия, века.