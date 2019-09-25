Гвардьола поддержал Бернарду Силву. Он не считает сравнение Менди с чернокожим маскотом сладостей проявлением расизма

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола отметил, что не считает твит полузащитника команды Бернарду Силвы про одноклубника Бенжамена Менди расистским. Ранее Силва написал сообщение, в котором сравнил Менди с чернокожим маскотом сладостей «Конгитос», популярных в Испании и Португалии.

— Бернарду — один из самых милых людей, которых я когда-либо встречал, — цитирует Sky sports Гвардьолу. - Менди — один из его лучших друзей. Он ему как брат. Эта картинка не о цвете кожи. Он взял фотографию юного Бенжамена и провел параллель с персонажем мультфильма из-за схожести картинок. Парень, который может говорить на пяти языках, не может быть предвзятым в отношении цвета кожи, национальностей или чего-то еще.

Организация Kick It Out, борющаяся с расизмом в футболе, обратила внимание Футбольной ассоциации Англии на этот факт. Начато расследование инцидента. Хотя сам Менди даже лайкнул пост с шуткой.