Гвардьола перепутал команду, с которой работает. Кажется, он все еще не забыл «Баварию»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола допустил забавную оговорку после матча чемпионата Англии против «Бернли» (4:1). Испанский специалист хвалил хавбека команды Родри и случайно произнес «Бавария» вместо «Манчестер Сити».

Родри идеально подходит лиге. И я думаю, что мюнхенская «Бавария»... Ой, какая мюнхенская «Бавария»? «Манчестер Сити»! Что за черт... Не знаю, о чем я думал, — сказал Гвардьола на пресс-конференции.

Гвардьола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год.