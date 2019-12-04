Гвардьола перепутал команду, с которой работает. Кажется, он все еще не забыл «Баварию»
14:58
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола допустил забавную оговорку после матча чемпионата Англии против «Бернли» (4:1). Испанский специалист хвалил хавбека команды Родри и случайно произнес «Бавария» вместо «Манчестер Сити».
Родри идеально подходит лиге. И я думаю, что мюнхенская «Бавария»... Ой, какая мюнхенская «Бавария»? «Манчестер Сити»! Что за черт... Не знаю, о чем я думал, — сказал Гвардьола на пресс-конференции.
Гвардьола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год.
Pep confused Manchester City with Bayern Munich ? pic.twitter.com/KKGfGVO0EQ— B/R Football (@brfootball) December 4, 2019
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