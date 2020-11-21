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Гвардьола ответил на насмешки Моуринью над Стерлингом и сборной Англии

05:24
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола ответил на слова наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуринью про законность ухода Рахима Стерлинга из сборной Англии. Игрок покинул национальную команду в понедельник из-за травмы голени, а в пятницу уже тренировался в своем клубе.

— Моуринью должен поговорить с доктором сборной Англии и доктором «Манчестер Сити», — цитирует The Telegraph Гвардьолу. — Кроме, может быть, Моуринью сам врач, я не знаю. Я же не собираюсь рассуждать насчет Жозе. Говорить с докторами обо всем этом, а не спрашивайте меня.

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