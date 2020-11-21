Гвардьола ответил на насмешки Моуринью над Стерлингом и сборной Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола ответил на слова наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуринью про законность ухода Рахима Стерлинга из сборной Англии. Игрок покинул национальную команду в понедельник из-за травмы голени, а в пятницу уже тренировался в своем клубе.
— Моуринью должен поговорить с доктором сборной Англии и доктором «Манчестер Сити», — цитирует The Telegraph Гвардьолу. — Кроме, может быть, Моуринью сам врач, я не знаю. Я же не собираюсь рассуждать насчет Жозе. Говорить с докторами обо всем этом, а не спрашивайте меня.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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