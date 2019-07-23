Гвардьола ответил китайским СМИ, обвинившим "МанСити" в неуважении

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола ответил на критику китайских СМИ, которые обвинили команду в неуважении. Агентство "Синьхуа" заявило, что после матчей на товарищеском турнире Asia Trophy by Premier League футболисты команды и сам Гвардьола всегда шли прямо к автобусу и не давали автографы.

– Я совершенно с этим не согласен, это неправда, – цитирует Гвардьолу Daily Mail. – С такими заявлениями они должны точно понимать, что здесь происходит. Я не согласен с журналистами. Мы были рады любому сотрудничеству и показывали, какой у нас хороший клуб, и как мы стараемся становится лучше с каждым сезоном.

Я горжусь тем, что мы сделали. Отделом маркетинга и другими людьми, которые организовали этот тур. Возможно, в следующем году или через два года мы вновь приедем в Китай.