Гвардьола отметил сильные стороны «Лестера» в преддверии матча с его «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардьола в преддверии матча 18-го тура АПЛ с «Лестером» отметил, что еще в прошлом сезоне был уверен — соперник будет бороться за попадание в четверку лучших команд Англии.

— Еще в прошлом году после нашей игры у меня было чувство, что в этом сезоне они будут бороться за попадание в топ-4, — цитирует Sky Sports Гвардьолу. — «Лестер» отлично выступил в прошлом сезоне, а в этом сезоне клуб очень стабилен, это великолепная команда. «Лестер» качественно играет впереди и в центре поля, у него надежная защита, плюс команда прекрасно контратакует.

Впереди множество игр, поэтому положение в таблице может измениться за несколько недель, особенно в этот отрезок. Мы должны подойти к завтрашней игре как можно лучше и сделать то, что должны.

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