Гвардьола открыт для переговоров с «Манчестер Сити» по новому контракту

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола готов обсудить с клубом продление контракта. Нынешнее соглашение 48-летнего испанца рассчитано до 2021 года. Он четвертый сезон работает с английской командой.

— Мне комфортно работать с этим клубом, — цитирует BBC Гвардьолу. — Когда вы где-то работаете пять лет, все зависит от результатов. Посмотрим, что произойдет в этом и следующем сезонах.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр