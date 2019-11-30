Гвардьола открыт для переговоров с «Манчестер Сити» по новому контракту
04:33
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола готов обсудить с клубом продление контракта. Нынешнее соглашение 48-летнего испанца рассчитано до 2021 года. Он четвертый сезон работает с английской командой.
— Мне комфортно работать с этим клубом, — цитирует BBC Гвардьолу. — Когда вы где-то работаете пять лет, все зависит от результатов. Посмотрим, что произойдет в этом и следующем сезонах.
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