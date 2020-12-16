Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гвардьола объяснил, почему сорвался на резервного арбитра

02:07
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после ничьей с «Вест Бромвич» (1:1) в 13-м туре чемпионата Англии рассказал, о чем на повышенных тонах говорил с четвертым арбитром Энтони Тейлором. Специалист остался недоволен 4-мя добавленными минутами.

— Я сказал, что, может быть, добавленных четырех минут недостаточно, — цитирует BBC Гвардьолу. — Почти три минуты ждали и с четырьмя заменами, этого недостаточно. Хотя, честно говоря, он главный, и он решает.

?
Манчестер Сити — Вест Бромвич Альбион

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир