Гвардьола объяснил, почему сорвался на резервного арбитра

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после ничьей с «Вест Бромвич» (1:1) в 13-м туре чемпионата Англии рассказал, о чем на повышенных тонах говорил с четвертым арбитром Энтони Тейлором. Специалист остался недоволен 4-мя добавленными минутами.

— Я сказал, что, может быть, добавленных четырех минут недостаточно, — цитирует BBC Гвардьолу. — Почти три минуты ждали и с четырьмя заменами, этого недостаточно. Хотя, честно говоря, он главный, и он решает.