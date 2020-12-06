Гвардьола объяснил, почему не сделал ни одной замены в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, почему не стал делать замены в матче 11-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:0).

Испанский специалист не сделал ни одной замены впервые за последние 416 матчей своей карьеры.

— Я хотел, чтобы те, кто вышел на поле, сыграли весь матч, потому что большинство из них не будет играть в среду с «Марселем» в Лиге чемпионов, — приводит Goal слова Гвардьолы. — Может, мы уже и выполнили свою задачу в ЛЧ, но мы уважаем этот турнир и своих соперников, ведь «Марсель» и «Олимпиакос» все еще продолжают борьбу за путевку в Лигу Европы. Встреча с «Марселем» будет очень важной для нас.