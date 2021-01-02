Гвардьола объяснил, почему матч с «Эвертоном» перенесли

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола назвал огромным риском проведение матча 16-го тура чемпионата Англии против «Эвертона». Игру перенесли из-за вспышки коронавируса в стане «горожан».

— У нас было достаточно игроков, чтобы сыграть против «Эвертона», — цитирует Football365 Гвардьолу. — Хотели играть. Но в день матча у нас выявили еще три заражения коронавирусом. Я проинформировал об этом главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти. Что случилось бы, если бы игроки соперника заразились от нас? Это был огромный риск.

Новая дата игры пока не была опеределена. Об этом будет сообщено дополнительно. Матч должен был состояться 28 декабря в 23.00 по московскому времени.