Гвардьола объяснил, почему «Манчестер Сити» мало забивает в нынешнем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал о проблеме команды с результативностью.

«Сравнивая то, что происходит сейчас, с тем, что было в трех прошлых сезонах, очевидно, мы должны забивать больше. Однако дело не в особенностях конкретного игрока. Забивать могут все. Здесь, скорее, дело в психологии и желании. Нужно быть позитивными и агрессивными в атаке. Наша результативность зависит не только от форвардов, в создание моментов вовлечены все», — приводит Sky Sports слова Гвардьолы.

В 12 матчах чемпионата Англии-2020/21 «Манчестер Сити» забил 18 голов. Для сравнения, в сезоне-2019/20 «горожане» забили 35 мячей после 12 сыгранных встреч.