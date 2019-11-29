Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола на пресс-конференции перед матчем 14-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

— C «Ньюкаслом» всегда трудно играть на выезде, — приводит слова Гварльолы Manchester Erevening News. — «Ман Сити» ждет сложное испытание. Мы понимаем, в какой ситуации сейчас находимся. Дальше будет игра с «Бернли» и потом дерби с «Манчестер Юнайтед».

Победа в АПЛ? Я не думаю сейчас об этом. Сначала надо обойти «Лестер», а затем «Ливерпуль». Нам нельзя терять очки в данный момент.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 28 очками. «Ливерпуль» — 37 баллов и первая строчка.

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