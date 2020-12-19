Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о победе над Саутгемптоном в матче 14-го тура чемпионата Англии (0:1).

«Мы выглядели лучше, чем «Саутгемптон». Вели игру во втором тайме, но не смогли забить, — цитирует Гвардьолу BBC. — Чуть не поплатились за это. Наш соперник не позволял играть компактно. Эта команда хороша тем, что не позволяет показывать игру своим соперникам. Тренер «Саутгемптона» отлично справляется со своей работой».

Мы добились хорошего результата. Мы безупречно сыграли в защите. В минувшем сезоне были с этим проблемы».