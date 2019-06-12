Гвардьола не собирается уходить из "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола опроверг информацию о том, что он собирается взять годичный перерыв в карьере. Кроме того, испанский специалист отметил, что он не собирается покидать "МанСити" ради "Ювентуса".

Ранее появилась информация, что если команда выиграет Лигу чемпионов в следующем сезоне, то Гвардьола возьмет отпуск.

– Я не собираюсь уходить на год, – цитирует Гвардьолу Mundo Deportivo. – Это появилось в прессе и получило распространение, однако это неправда. У меня еще два года контракта. Если меня не выкинут,то я останусь.