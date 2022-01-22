Гвардьола не беспокоится о своем будущем в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола перед матчем 23-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» отметил, что не беспокоится о своем контракте. Действующее соглашение испанского специалиста рассчитано до конца сезона-2022/23.

«Я не думаю о контракте. Я не из тех, кто много думает о будущем, когда у меня есть контракт. Чувствую себя здесь защищенным и в комфортной ситуации. Сейчас у нас «Саутгемптон», отдохнем немного и продолжим. В конце сезона посмотрим, что будет», — цитирует BBC Гвардьолу.

Матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» состоится 22 января. Начало встречи — 20.30 по московскому времени.