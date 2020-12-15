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Гвардьола назвал Жезуса лучшим нападающим в мире

15:08
Габриэл Жезус. Фото Reuters
Габриэл Жезус. Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола высказался о результатах форварда Габриэла Жезуса.

23-летний бразилец в последний раз забивал 8 ноября 2020 года в матче с «Ливерпулем» (1:1). Таким образом, серия без голов достигла 8 игр.

«Каждый день я вижу, что он делает, мне это очень нравится. Скоро он забьет. Конечно, я хочу от него голов, но одна из причин, по которой мы мало пропускаем, — его работа на поле. Он лучший нападающий в мире по своему вкладу. Ни один форвард не делает столько для команды, сколько он. Он проявляет себя в отборе, высоком прессинге, присутствие в штрафной соперника. Нам это очень помогает», — цитирует Гвардьолу Goal.

В сезоне-2020/21 футболист провел 6 матчей, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

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