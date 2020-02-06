Гвардьола назвал самое тяжелое поражение в тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал о самом болезненном поражении в тренерской карьере. Ранее он работал с «Баварией» и «Барселоной».

-0:4 с «Баварией» против «Реала», — цитирует испанского специалиста Mundo Deportivo. — В тот день я взял всю вину на себя. Не могли действовать таким образом. У нас была отличная команда.

Хорошо, что люди просят выиграть Лигу чемпионов. Приятно думать, что в следующем году есть еще одна возможность.