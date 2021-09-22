Гвардьола назвал легендарным нападающего «Уикомба»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Уикомбом» (6:1) в 1/16 финала Кубка английской лиги похвалил 39-летнего нападающего соперника Адебайо Акинфенву.

«Было бы лучше, если бы они могли играть против «Уикомба» каждую неделю. Если бы каждые выходные они могли играть против этого легендарного нападающего, это было бы лучшим достижением для этих игроков», — цитирует BBC Гвардьолу.

Напомним, Акинфенва является одним из самых известных футболистов Англии за счет своих габаритов. При росте 180 сантиметров вес форварда составляет более 100 кг, так как он увлекается бодибилдингом и является одним из самых накаченных футболистов.