Гвардьола назвал Холанна главной трансферной целью «Сити» на лето

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола определился с главной трансферное целью на лето 2021 года, сообщает Mirror.

По данным источника, «горожане» в летнее трансферное окно попробуют купить 20-летнего норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна. Отмечается, что клуб не будет предпринимать попытки приобрести капитана «Барселоны» Лионеля Месси, который этим летом станет свободным агентом.

Вместе с зарплатой Холанн обойдется «Сити» в около 300 миллионов евро. Футболист перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в январе 2020 года за 20 миллионов евро. В сезоне-2020/21 форвард провел 32 матча в составе дортмундской команды, на его счету 33 гола и 8 результативных передач.