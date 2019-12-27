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Гвардьола назвал Агуэро незаменимым игроком для «Манчестер Сити»

17:53
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола перед матчем 19-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» поделился мнением о форварде Серхио Агуэро.

«Он может остаться в команде, но это зависит от его физического состояния и его желания, — приводит слова Гвардьолы BBC Sport. — Поиск игрока, который сможет его заменить, будет одной из моих самых больших проблем, потому что он незаменим».

В текущем сезоне 31-летний Агуэро провел 17 матчей за «горожан», забил 13 голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с «Ман Сити» действует до 30 июня 2021 года.

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