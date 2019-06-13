Гвардьола намекнул на уход в "Ювентус"?

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола записал видеообращение в адерс итальянской детской футбольной команды Fasano's BS Soccer Team. Испанский специалист в этот момент стоял на поле для гольфа.

Тренер 22 секунды говорил по-итальянски. Он пожелал удачи молодым игрокам и в конце сказал: "Может быть, совсем скоро увидимся".

Напомним, что Гвардьолой интересуется «Ювентус», у которого сейчас нет тренера после ухода Массимилиано Аллегри. Главным кандидатом на его место является Маурицио Сарри из «Челси».

Ранее Гвардьола опроверг информацию об уходе в "Ювентус".