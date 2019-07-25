Гвардьола надеется, что Сане останется в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола выразил надежду, что нападающий Лерой Сане останется в команде, информирует BBC Sport.

Ранее сообщалось, что Сане может перейти в "Баварию".

"В "Манчестер Сити" хотят, чтобы Лерой остался в команде, и есть предложение поговорить с его агентами о продлении контракта. Но стоит отметить, что не все в наших руках. Он сам должен решить. Если Сане хочет уйти, то пускай, но нам будет очень грустно. Надеюсь, что Лерой останется в "Ман Сити", – приводит слова Гвардьолы BBC Sport.

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