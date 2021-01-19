Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что считает капитана «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком, которого он видел.

«Месси — лучший футболист, которого я когда-либо видел. Возможно, это лучший игрок включая тех, которых я еще увижу», — цитирует Гвардьолу Twitter УЕФА.

Ранее 19 января нападающий получил двухматчевую дисквалификацию за удар форварда «Атлетика» Асьера Вильялибре по голове в финале Суперкубка Испании.

Гвардьола ранее тренировал Месси в «Барселоне». Контракт 33-летнего аргентинца истекает 30 июня 2021 года. Если он не продлит соглашение, то станет свободным агентом. Сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересован в трансфере форварда.