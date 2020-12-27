Гвардьола: «Манчестер Сити» далеко до вершины турнирной таблицы, в этом сезоне у всех странные результаты»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (2:0).

«Это были тяжелые игра, погодные условия и соперник, которому мы изо всех сил пытались забить. Наша позиционная игра была идеальной, и, хоть мы и не смогли забить больше голов, это хороший результат и еще три очка.

Мы не можем долго анализировать этот матч, наше расписание — игра каждые три дня. Нам далеко до вершины турнирной таблицы, хотя на прошлой неделе мы были десятыми. У всех странные результаты, в этом сезоне нужно сохранять спокойствие в хорошие и плохие моменты», — приводит слова Гвардьолы BBC Sport.

«Манчестер Сити» после этого матча с 26 очками занимает пятое место в АПЛ, «Ньюкасл» с 18 очками — на 12-й строчке.