Гвардьола - лучший тренер сезона в чемпионате Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признан лучшим тренером сезона в чемпионате Англии. Под его руководством "горожане" стали победителями турнира второй год подряд. Испанский специалист – третий после Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью тренер, которому удалось защитить чемпионский титул.

Также на нагруд претендовали Юрген Клопп из "Ливерпуля", Маурисио Покеттино из "Тоттенхэма" и Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона".