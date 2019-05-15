Гвардьола - лучший тренер сезона в чемпионате Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признан лучшим тренером сезона в чемпионате Англии. Под его руководством "горожане" стали победителями турнира второй год подряд. Испанский специалист – третий после Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью тренер, которому удалось защитить чемпионский титул.
Также на нагруд претендовали Юрген Клопп из "Ливерпуля", Маурисио Покеттино из "Тоттенхэма" и Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона".
Congratulations Pep Guardiola, @BarclaysFooty Manager of the Season for a magnificent 2018/19 #PL campaign 👏 pic.twitter.com/imh3efzZE8– Premier League (@premierleague) 14 мая 2019 г.
Загрузка...