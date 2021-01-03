Гвардьола изменил свое мнение по поводу завершения карьеры тренера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, что перестал думать о раннем завершении тренерской карьеры.

«Сейчас, спустя 13 лет работы, я стал гораздо лучше. Опыт помогает, особенно с учетом того, как я занимаюсь своей профессией. Раньше я думал, что закончу с тренерством рано, но теперь подумываю, что могу уйти и поздно», — приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Гвардьолы.

Гвардьола начал тренерскую карьеру в «Барселоне Б» в 2007 году. 49-летний специалист поработал с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити», он является многократным чемпионом Испании, Германии и Англии и двукратным победителем Лиги чемпионов.